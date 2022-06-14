Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (7) - Son Dakika
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Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (7)

14.06.2022 16:36

Şaşmaz'daki yolların sular altında kalması Biriken sularda balık tutar gibi yapan esnafın görüntüsü ANKARA - Ankara'da öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Şaşmaz'daki yolların sular altında kalması

Biriken sularda balık tutar gibi yapan esnafın görüntüsü ANKARA - Ankara'da öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. (7)

Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (7)
Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (7)
Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (7)
Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (7)

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (7) - Son Dakika

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