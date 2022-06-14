Şaşmaz'daki yolların sular altında kalması
Biriken sularda balık tutar gibi yapan esnafın görüntüsü ANKARA - Ankara'da öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. (7)
Kaynak: AA
Ankara, Güncel, Son Dakika
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