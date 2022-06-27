Sağanak hayatı olumsuz etkiliyor (6)

Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede dün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Heyelan nedeniyle Necati Ören Caddesi ulaşıma kapandı. Ibrıcak köyünde tarım alanları zarar gördü, kara ve demir yolları geçen iki köprüden ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Değirmenyanı köyünde de heyelan nedeniyle ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Tehlike altındaki yol, köprü ve hemzemin geçitlerde İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kriz masası oluşturan Karabük Valiliği, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Karabük-Yenice kara yolu ilçe çıkışında meydana gelen heyelan sebebiyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Yenice- Yortanpazarı yolu da yükselen su ve molozlar nedeniyle zaman zaman trafiğe kapatılıyor.

Şirin köyünde bulunan taş köprünün bir bölümü çöktü.

Atatürk Mahallesi'nde Naile Çengel'e ait ev ve sera ile tarım alanları su altında kaldı.