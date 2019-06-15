Sağanak hayatı olumsuz etkiliyor - KOCAELİ
13 dakika önce
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:25 Kaynak: AA
'nin Darıca
ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile bazı mahallelerde yollar sular altında kaldı.
Sağanak nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Nene Hatun
, Fevzi Çakmak
ve Kazım Karabekir
mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar saçakların altına sığınarak korunmaya çalıştı. İtfaiye
ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekiplerinin su tahliye çalışmaları başlattı.
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