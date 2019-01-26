Sağanak Hayvan Damını Yıktı
1 saat önce
İzmir'in Ödemiş ilçesinde sağanak nedeniyle yıkılan dam altında kalan 8 kuzu telef oldu.
İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde sağanak nedeniyle yıkılan dam altında kalan 8 kuzu telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Horzum Mahallesi'nde Mehmet Horzum'a ait hayvan damı yoğun yağış nedeniyle yıkıldı.
Damda bulunan hayvanların çoğu kurtarılırken 8 kuzu telef oldu.
Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:36 Kaynak: AA
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