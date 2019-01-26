Son Dakika Haberleri: Sağanak Hayvan Damını Yıktı

Sağanak Hayvan Damını Yıktı

1 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sağanak nedeniyle yıkılan dam altında kalan 8 kuzu telef oldu.

Sağanak Hayvan Damını Yıktı, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde sağanak nedeniyle yıkılan dam altında kalan 8 kuzu telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Horzum Mahallesi'nde Mehmet Horzum'a ait hayvan damı yoğun yağış nedeniyle yıkıldı.

Damda bulunan hayvanların çoğu kurtarılırken 8 kuzu telef oldu.

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:36 Kaynak: AA

İzmir, Ödemiş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karısının Yasak Aşkını Yakalayıp Dehşet Saçan Koca ve Yakınlarına Ceza Yağdı İzmir'de Korkutan Deprem

Su Basan Alt Geçitteki Aracı Gören Vatandaşlar, Ekipleri Alarma Geçirdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki Hain Saldırıyla İlgili Konuştu: Uçaklar Kalkınca Dağıldılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 18:58:35. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağanak Hayvan Damını Yıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]