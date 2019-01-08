Son Dakika Haberleri: Sağanak Heyelana Neden Oldu, Toprak ve Taş Parçaları Yola Düştü

Sağanak Heyelana Neden Oldu, Toprak ve Taş Parçaları Yola Düştü

2 saat önce

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi, toprak ve taş parçaları karayoluna düştü.

Sağanak Heyelana Neden Oldu, Toprak ve Taş Parçaları Yola Düştü, System.String[]
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi, toprak ve taş parçaları karayoluna düştü.

İlçede etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yayalar ilerlemekte zorluk çekti. Yağış nedeniyle Nurdağı- Osmaniye karayolunda da heyelan meydana geldi. Heyelanla beraber taşınan taş ve topraklar yola düştü. Karayolları Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yoldaki yığınları temizlemek için çalışma başlattı.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:07 Kaynak: DHA

Nurdağı, Gaziantep, Güncel
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