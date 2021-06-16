Sağanak İstanbul'da zor anlar yaşattı! Bahçesini su basan vatandaş evinden çıkamadı - Son Dakika

İstanbul'da sıcak havaların yerini alan rüzgar ve sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde başlayan yağmur, kenti etkisi altına aldı. Şiddetli yağış nedeniyle rögarlar taştı, yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler zor anlar yaşadı.

VATANDAŞ EVİNDE MAHSUR KALDI

Sabahın erken saatlerinden itibaren şiddetini azaltmadan devam eden sağanak yağış nedeniyle Bulgurlu Mahallesi Kurudere Sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesini su bastı. Bahçesini su basan ev sahibi evinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ve İSKİ ekipleri çalışmalara başlattı.