Son Dakika Haberleri: Sağanak izmir'i olumsuz etkiledi (2)
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Sağanak izmir'i olumsuz etkiledi (2)

1 saat önce

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, İŞ YERLERİNİ SU BASTIİzmir'de gece boyunca etkili olan sağanaktan en çok etkilenen ilçelerden olan Buca'da, Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu'nun önünde ağaçlar bir kamyonetin üzerine devrildi.

Sağanak izmir'i olumsuz etkiledi (2), System.String[]

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, İŞ YERLERİNİ SU BASTI
İzmir'de gece boyunca etkili olan sağanaktan en çok etkilenen ilçelerden olan Buca'da, Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu'nun önünde ağaçlar bir kamyonetin üzerine devrildi. Olayın gece yaşanması olası bir facianın önüne geçti.
Su baskınlarının yaşandığı Karabağlar'da ise İnönü Caddesi'nde bulunan kafeterya su altında kaldı. İş yerinin yağmur nedeniyle büyük zarar gördüğünü belirten Gülhan Şenözhür Tokaç, "Buradaki caddeye sürekli asfalt çalışmasından dolayı, yol ile kaldırım arasında pay kalmadı. Bu nedene az yağan yağmurda bile su baskını oluyor. Ayrıca caddede rögarların yetersiz olduğunu düşünüyorum. İş yerimiz kullanamayacak hale geldi. Geceden bu yana suyu kendi imkanlarımızla tahliye ettik. Belediyeyi aradık, sıraya aldıklarını söylediler, ancak gelen olmadı" dedi.


İzmir, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:27 Kaynak: DHA
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