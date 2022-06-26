Kentte 2 gündün devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sağanak nedeniyle Bartın-Karabük karayolu Potbaşı ve Muratbey köyü mevkisinde su birikintileri nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kaynak: AA

Karabük, Bartın, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı - Son Dakika

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