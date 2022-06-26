Sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı - Son Dakika
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Sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

26.06.2022 10:24

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Muratbey köyünde su basan evler Su basan bahçeler Ulaşımın tek şeritten sağlandığı Bartın Karabük karayolu BARTIN - Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, dere yatağının taşması sonucu risk taşıyan evler tahliye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Muratbey köyünde su basan evler

Su basan bahçeler

Ulaşımın tek şeritten sağlandığı Bartın Karabük karayolu BARTIN - Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, dere yatağının taşması sonucu risk taşıyan evler tahliye edildi.

Kentte 2 gündün devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sağanak nedeniyle Bartın-Karabük karayolu Potbaşı ve Muratbey köyü mevkisinde su birikintileri nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Karabük, Bartın, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı - Son Dakika
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