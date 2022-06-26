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Muratbey köyünde su basan evler
Su basan bahçeler
Ulaşımın tek şeritten sağlandığı Bartın Karabük karayolu BARTIN - Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, dere yatağının taşması sonucu risk taşıyan evler tahliye edildi.
Kentte 2 gündün devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sağanak nedeniyle Bartın-Karabük karayolu Potbaşı ve Muratbey köyü mevkisinde su birikintileri nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
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