Sağanak nedeniyle bazı evleri ve tarım arazilerini su bastı - Son Dakika

Ağrı'da sağanak nedeniyle oluşan sel, bazı evler ve tarım arazilerinin zarar görmesine yol açtı.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Dere kenarları ve vadilerde bulunan Sarıdoğan, Yukarı Küpkıran, Murathan, Güvendik, Cumaçay köyleri, Aşağı Saklıca'ya bağlı Mamik mezrası ve yaylalarda, sel nedeniyle tarım arazileri ile evler zarar gördü.

İhbarları değerlendiren AFAD, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri ve Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zarar gören köylerde çalışma başlattı.

Mamik mezrasında yaşayan Kemal Atabey, bölgede 2 gündür etkili olan sağanak ve selin hayatı zorlaştırdığını söyledi.