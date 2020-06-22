Sağanak nedeniyle Bosna Hersek'in bazı bölgelerinde sel meydana geldi - Son Dakika

Sağanak nedeniyle Bosna Hersek'in bazı bölgelerinde sel meydana geldi

Bosna Hersek genelinde dün geceden beri etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde sel meydana geldi.

Sağanak nedeniyle Bosna Hersek'in bazı bölgelerinde sel meydana geldi, System.String[]

Bosna Hersek genelinde dün geceden beri etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde sel meydana geldi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Tuzla şehri ve civarında yaşanan selden şehirler arası ulaşım olumsuz etkilenirken, çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı.

Tuzla Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Tuzla- Saraybosna ve Tuzla-Orasje yollarının trafiğe kapandığı belirtilirken, Kladanj şehrinde yaşanan taşkın nedeniyle "afet durumu" ilan edildiği bildirildi.

Kladanj şehrinde 50'den fazla evi su bastığı aktarılan açıklamada, nehirlerdeki su seviyesinin yükselmesinin başta köprüler olmak üzere alt ve üstyapıyı tehdit ettiği belirtildi.

Srebrenik şehrinde ise halka toprak kayması uyarısı yapılırken, acil durum ekiplerinin alanda hazır oldukları kaydedildi.

Meteroloji uzmanları, ülke genelinde yağışın yarın da devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Saraybosna, Tuzla, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 03:21 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Sağanak nedeniyle Bosna Hersek'in bazı bölgelerinde sel meydana geldi - Son Dakika Dünya

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