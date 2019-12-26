Sağanak nedeniyle dere taşınca Bartın-Kurucaşile kara yolu kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağanak nedeniyle dere taşınca Bartın-Kurucaşile kara yolu kapandı - Son Dakika

Sağanak nedeniyle dere taşınca Bartın-Kurucaşile kara yolu kapandı

6 saat önce

Bartın'da etkili olan sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bartın'da etkili olan sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Göçkündemirci mevkisinde derenin taşması sonucu Bartın- Kurucaşile kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'ya da ulaşım sağlanan yolun kapanması nedeniyle sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

Jandarma, İl Özel İdaresi ve kara yolları ekipleri bölgede güvenlik tedbiri aldı.

Öte yandan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarını ve bahçelerini de su bastığı görüldü.

Sağanak nedeniyle dere taşınca Bartın-Kurucaşile kara yolu kapandı

Kurucaşile, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:21 Kaynak: AA
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