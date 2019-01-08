Son Dakika Haberleri: Sağanak Nedeniyle Duvar Yıkıldı, Otomobil Evin Bahçesine Devrildi

Sağanak Nedeniyle Duvar Yıkıldı, Otomobil Evin Bahçesine Devrildi

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, sağanak nedeniyle bir evin istinat duvarı yıkıldı, park halindeki otomobil ise kayan toprak ile beraber evin bahçesine devrildi.

Sağanak Nedeniyle Duvar Yıkıldı, Otomobil Evin Bahçesine Devrildi, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta, sağanak nedeniyle bir evin istinat duvarı yıkıldı, park halindeki otomobil ise kayan toprak ile beraber evin bahçesine devrildi.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin istinat duvarı, aşırı yağışa dayanamayarak yıkıldı. Olay sırasında duvarın önünde park halinde bulunan otomobil ise kayan toprakla evin bahçesine devrildi.

Duvarın çöküp, otomobilin hurdaya döndüğü olayda şans eseri yaralanan olmadı.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:30 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güncel
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