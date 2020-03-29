Sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika

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Sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
6 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
İlçede sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, cadde ve bulvarlarda ulaşım aksadı.
Evleri sağanaktan etkilenen vatandaşlar, hem suları tahliye etmeye hem de eşyalarını kurtarmaya çalıştı.
İlçede yağışlar yer yer sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 02:45 Kaynak: AA
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