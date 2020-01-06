Sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan 40 kişinin tahliyesi sağlandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan 40 kişinin tahliyesi sağlandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çandır Mahallesi Hayvan Pazarı mevkisinde mevsimlik işçi olarak çalışan 40 kişilik 5 ailenin, sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kaldığı bilgisine ulaştı.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, 40 kişinin güvenli bölgeye tahliyelerini sağladı.

Ailelerden bazılarının Çandır Mahallesi'ndeki akrabalarının evlerine yerleştirildiği, bazılarının ise Serik Belediyesince tahsis edilecek evlerde konaklayacağı bildirildi.

Sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

Jandarma, Antalya, Çandır, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:02 Kaynak: AA
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