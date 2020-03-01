Sağanak nedeniyle fabrika su altında kaldı, işçiler seferber oldu - Son Dakika

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Sağanak nedeniyle fabrika su altında kaldı, işçiler seferber oldu
6 saat önce
BİNGÖL'de, sağanağın etkisiyle su altında kalan tekstil fabrikasında biriken suyu tahliye etmek için işçiler ellerindeki kovalarla seferber oldu.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:03 Kaynak: DHA
BİNGÖL'de, sağanağın etkisiyle su altında kalan tekstil fabrikasında biriken suyu tahliye etmek için işçiler ellerindeki kovalarla seferber oldu.
Bingöl'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde etkili olan yağış, 50 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasını su altında bıraktı. Fabrika işçileri, sağanak nedeniyle biriken suyun tahliye edilmesi için seferber oldu. İşçiler, ellerine aldıkları kovalarla çalıştıkları fabrikada biriken suyu tahliye etmeye çalışırken, belediye ekiplerinden yardım için ihbarda bulundu. Bingöl Belediyesi ekiplerinin vidanjör desteğiyle fabrikadaki sular tahliye edildi. Fabrikada hasar oluştu.
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