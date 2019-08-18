Son Dakika Haberleri: Sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü
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Sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü

44 dakika önce

Karabük'te sağanağın etkisiyle bir binanın istinat duvarı çöktü.

Karabük'te sağanağın etkisiyle bir binanın istinat duvarı çöktü.
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Gökdere Sokak'taki 5 katlı bir binanın istinat duvarı sağanağın etkisiyle çöktü.
Olayı görenler polis, itfaiye ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen ekipler, binanın çevresine güvenlik şeridi çekip apartmanın elektriğini kesti.
Apartmanda dairesi bulunan bir kişi ise gözyaşlarını tutamayarak müteahhite sitem etti.
Mahalle sakini Mustafa Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu istinat duvarının yenisi yapılsın diye 6 ay önce söyledik. Burası 6 aydır yapılmalıydı. Niye yapılmıyor. Hayatımız tehlikede." dedi.
Karabük, Gökdere, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:45 Kaynak: AA
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