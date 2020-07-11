Sağanak nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika

AFAD, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) görevlilerinin 3 saatlik çalışması sonucu köy yolları ulaşıma açıldı.

İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ve jandarma ekiplerince köylerde güvenlik önlemleri alındı.

Çayın taştığı bazı alanlarda tarım arazileri zarar gördü.

Birbirine komşu köy yolları ulaşıma kapanırken Çardaklı Çayı'nın da debisi arttı.

İlçeye bağlı Çardaklı ve Kureyşli Sarıkaya köylerinin yollarında sağanak sonrası taşkın meydana geldi.

Erzincan 'ın Üzümlü ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle kapanan iki köy yolu ulaşıma açıldı.

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