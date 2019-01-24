Sağanak Nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde Denizin Rengi Değişti

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, deniz, sağanak sonrası karışan çamur nedeniyle renk değiştirdi.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, deniz, sağanak sonrası karışan çamur nedeniyle renk değiştirdi.



İl merkezinde sabah erken saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve fırtına, öğleden sonra yerini güneşli havaya bıraktı.





Yağışla dağlardan akan toprak, Boğaçayı'ndan denize karıştı. Konyaaltı Sahili'nde denizin rengi kahverengi haline geldi.



Vatandaşlardan Ümran Abay (46) AA muhabirine sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ardından denizin renginin değiştiğini söyledi.



Abay, "Dağlara çok yoğun ve şiddetli yağmur yağınca, aşağıya çamur aktı." ifadesini kullandı.



Ramiz Kabasakal (57) da yağış sırasında "otomobilin içine dalga girer mi" endişesi duyduklarını, kısa süre sonra ise yazdan kalma bir gün yaşamaya başladıklarını belirtti.





Etkili yağışın sahile toprak taşıdığını dile getiren Kabasakal, önceki yıllardan alışık olmadıkları bir görüntüyle karşılaştıklarını kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Portekiz Lig Kupasında Finalin Adı: Porto-Sporting Lizbon

Galatasaray'da Emre Akbaba Salonda ve Sahada Çalıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Suriye'de İşgal Derdimiz Yok

Antalya'da Hortum Dehşeti! 13 Yaşındaki Bir Çocuk Hayatını Kaybetti