Son Dakika Haberleri: Sağanak Nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde Denizin Rengi Değişti

Sağanak Nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde Denizin Rengi Değişti

20 dakika önce

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, deniz, sağanak sonrası karışan çamur nedeniyle renk değiştirdi.

Sağanak Nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde Denizin Rengi Değişti, System.String[]
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, deniz, sağanak sonrası karışan çamur nedeniyle renk değiştirdi.

İl merkezinde sabah erken saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve fırtına, öğleden sonra yerini güneşli havaya bıraktı.


Yağışla dağlardan akan toprak, Boğaçayı'ndan denize karıştı. Konyaaltı Sahili'nde denizin rengi kahverengi haline geldi.

Vatandaşlardan Ümran Abay (46) AA muhabirine sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ardından denizin renginin değiştiğini söyledi.

Abay, "Dağlara çok yoğun ve şiddetli yağmur yağınca, aşağıya çamur aktı." ifadesini kullandı.

Ramiz Kabasakal (57) da yağış sırasında "otomobilin içine dalga girer mi" endişesi duyduklarını, kısa süre sonra ise yazdan kalma bir gün yaşamaya başladıklarını belirtti.


Etkili yağışın sahile toprak taşıdığını dile getiren Kabasakal, önceki yıllardan alışık olmadıkları bir görüntüyle karşılaştıklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:03 Kaynak: AA

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