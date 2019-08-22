Son Dakika Haberleri: Sağanak nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
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Sağanak nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

49 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağanak nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Çaylıoğlu deresinde su seviyesinin yükselmesiyle gece saatlerinde Kelçe Mahallesi'ndeki evlerinde 4, Çiğdemli köyünde baraj deresinde su seviyesinin yükselmesi sonucu hayvan çiftliğinde ise 6 kişi mahsur kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Ereğli Belediyesi itfaiye ekiplerince mahsur kalanlar kurtarıldı.

Bu arada bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandığı görülürken, ekiplerce dere yataklarında sel baskınlarına karşı denetim yapıldığı bildirildi.

Zonguldak, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:46 Kaynak: AA
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