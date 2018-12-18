Son Dakika Haberleri: Sağanak Nedeniyle Marmaris'te Denizin Rengi Değişti

Sağanak Nedeniyle Marmaris'te Denizin Rengi Değişti

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, körfezin rengini değiştirdi.

Sağanak Nedeniyle Marmaris'te Denizin Rengi Değişti, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, körfezin rengini değiştirdi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre Marmaris'te sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu.

Yoğun yağış nedeniyle oluşan çamurlu suyun denize dökülmesi nedeniyle kıyının rengi kahverengiye büründü.

Marmaris-Datça, Marmaris-Menteşe kara yolunda sağanak nedeniyle yola düşen kaya parçaları, ulaşımın aksamasına neden oldu.

Karayolları ekipleri, kaya parçalarının düşebileceği noktalarda önlem aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:37 Kaynak: AA

Muğla, Marmaris, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maddi Sıkıntı Çeken Öğrencileri Fuhşa Teşvik Eden Şüpheliler Tutuklandı Ünlü Sunucu Ece Vahapoğlu Bebeğini Kaybetti

2018 Yılında Serveti En Fazla Eriyen Milyarder, 17 Milyar Dolar ile Facebook'un Kurucusu Mark Zuckerberg Oldu Hukukçular, Papağanına İşkence Eden Murat Özdemir Hakkında Ne Dedi?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 18:07:57. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağanak Nedeniyle Marmaris'te Denizin Rengi Değişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]