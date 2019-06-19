Sağanak nedeniyle su baskını yaşandı
1 saat önce
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile sanayi sitesinde su baskınları yaşandı.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:51 Kaynak: AA
'nun Yeniçağa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile sanayi sitesinde su baskınları yaşandı.
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