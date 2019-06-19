Son Dakika Haberleri: Sağanak nedeniyle su baskını yaşandı
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Sağanak nedeniyle su baskını yaşandı

1 saat önce

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile sanayi sitesinde su baskınları yaşandı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile sanayi sitesinde su baskınları yaşandı.
Sağanak nedeniyle su baskını yaşandı
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:51 Kaynak: AA
Bolu, Güncel
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