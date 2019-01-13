Son Dakika Haberleri: Sağanak Nedeniyle Tarım Alanları Su Altında Kaldı

Sağanak Nedeniyle Tarım Alanları Su Altında Kaldı

1 saat önce

- Menderes ilçesindeki tarım alanlarında oluşan su birikintilerinin drone ile çekilen görüntüleri Su altında kalan seralardan görüntüler Torbalı ilçesinde su baskını meydana gelen İZBAN'ın Pancar istasyonundaki alt geçitten görüntüler İstasyonun yakınındaki su dolan alandaki araçlardan...

- Menderes ilçesindeki tarım alanlarında oluşan su birikintilerinin drone ile çekilen görüntüleri
Su altında kalan seralardan görüntüler
Torbalı ilçesinde su baskını meydana gelen İZBAN'ın Pancar istasyonundaki alt geçitten görüntüler
İstasyonun yakınındaki su dolan alandaki araçlardan görüntüler İZMİR - İzmir'de kent içi ve banliyöler arası hizmet veren raylı toplu ulaşım sistemi İZBAN'ın Pancar İstasyonu'nda su tahliye çalışmaları sürüyor. Menderes ilçesinde ise tarım alanlarında su birikintileri oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:45 Kaynak: AA

Menderes, Güncel
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