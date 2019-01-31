Son Dakika Haberleri: Sağanak Nedeniyle Toprak Evin Damı Çöktü

Sağanak Nedeniyle Toprak Evin Damı Çöktü

16 dakika önce

- Çöken evden görüntüler - Ev sahibi Yıldız Şahin röportaj - Musalla Mahalle muhtarı Hacı Bilal Göksu ile röportaj ADIYAMAN - Adıyaman'da Musalla mahallesinde tek katlı toprak evin damı, şiddetli yağış nedeniyle çöktü.

- Çöken evden görüntüler
- Ev sahibi Yıldız Şahin röportaj
- Musalla Mahalle muhtarı Hacı Bilal Göksu ile röportaj ADIYAMAN - Adıyaman'da Musalla mahallesinde tek katlı toprak evin damı, şiddetli yağış nedeniyle çöktü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:49 Kaynak: AA

Adıyaman, Göksu, Güncel
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