Sağanak nedeniyle toprak kayması ve yollarda çökmeler oldu - DÜZCE
3 saat önce
Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle toprak kayması ve yollarda çökmeler oldu.
Akçakoca Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:04 Kaynak: AA
ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle toprak kayması ve yollarda çökmeler oldu.
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