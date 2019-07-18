Son Dakika Haberleri: Sağanak nedeniyle toprak kayması ve yollarda çökmeler oldu - DÜZCE
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Sağanak nedeniyle toprak kayması ve yollarda çökmeler oldu - DÜZCE

3 saat önce

Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle toprak kayması ve yollarda çökmeler oldu.

Sağanak nedeniyle toprak kayması ve yollarda çökmeler oldu - DÜZCE, System.String[]
Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle toprak kayması ve yollarda çökmeler oldu.
Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:04 Kaynak: AA
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