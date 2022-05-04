Sağanak nedeniyle ulaşıma kapanan Kilis-Hatay kara yolu açıldı - Son Dakika
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Sağanak nedeniyle ulaşıma kapanan Kilis-Hatay kara yolu açıldı

04.05.2022 20:15
Sağanak nedeniyle ulaşıma kapanan Kilis-Hatay kara yolu açıldı

Sağanak sonucu taşınan taşlar ve toprak nedeniyle ulaşıma kapanan Kilis-Hatay kara yolu, temizlik çalışmasının ardından açıldı.

Sağanak sonucu taşınan taşlar ve toprak nedeniyle ulaşıma kapanan Kilis- Hatay kara yolu, temizlik çalışmasının ardından açıldı.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Kilis-Hatay kara yolunun Kocabeyli köyü mevkisi, yüksek kesimlerden akıntıyla gelen toprak ve taşlar sonucu kapandı.

İl Özel İdare ekipleri, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla yolu temizledi.

Çalışmanın tamamlanmasıyla kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan, Musabeyli ilçesinde de bazı köy yolları sağanak nedeniyle zarar gördü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağanak nedeniyle ulaşıma kapanan Kilis-Hatay kara yolu açıldı - Son Dakika


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