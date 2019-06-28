Son Dakika Haberleri: Sağanak, Oltu-Narman karayolunu kapattı
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Sağanak, Oltu-Narman karayolunu kapattı

1 saat önce

ERZURUM'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak, Oltu-Narman karayolundaki ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sağanak, Oltu-Narman karayolunu kapattı, System.String[]
ERZURUM'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak, Oltu- Narman karayolundaki ulaşımı olumsuz etkiledi. Yol, yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapanırken, ilçe merkezindeki birçok sayıda evin bodrumunu su bastı.
Oltu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yolları göle çevirdi, çamur ve çalılar sebebiyle Oltu- Erzurum karayolu ulaşıma kapandı. Yaklaşık 5 saat kapalı kalan karayolunda çok sayıda araç kuyruk oluşturdu. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu ulaşım yeniden sağlandı.
Yasin Haşimoğlu Mahallesi'ndeki bodrum kattaki evleri ise su bastı.
Ekiplerin başlattığı çalışma sürüyor.


- Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:16 Kaynak: DHA
Erzurum, Narman, Oltu, Güncel
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