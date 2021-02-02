İzmir'de etkili olan sağanak, birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar zaman zaman şiddetini artırarak devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Konak, Balçova, Karabağlar, Karaburun, Bayraklı ve Karşıyaka'da sel nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı, yolların su ile dolması sebebiyle trafik akışı sağlanamadı.

Balçova'nın Çetin Emeç Mahallesi'nde Hacı Ahmet Deresi taştı. Belediye ekipleri taşan dereye iş makinalarıyla müdahale etti. Taşan dere nedeniyle bir sokak su altında kaldı ve derenin yanındaki yol trafiğe kapandı. Çok sayıda araç ve otobüs trafikte kaldı. Bölgedeki araçlar da su içinde kaldı. Sel, park halindeki bazı araçları sürükledi. Ziya Gökalp Caddesi'ndeki su baskını nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.

Mehmet Akyol, AA muhabirine, 30 yıldır Çetin Emeç Mahallesi'nde yaşadığını belirterek, "Böyle afet görmedim. Kaç tane araba dereye doğru sürüklendi. Dere tıkandı, dereyi kapattılar." dedi.

Kemal Yelçap da her zaman su baskınları olduğunu ancak artık artığını ifade etti.

Karabağlar ilçesinde Poligon Deresi'nin istinat duvarı yıkıldı. Bazı evleri su bastı. Bölgede zemin katta oturan vatandaşlar komşularınca üst katlardaki dairelere taşındı. Fahrettin Altay Mahallesi 65/11 Sokak'ta çok sayıda araç su içinde kaldı. İnönü Caddesi'nde de yollardaki su nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

Konak ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Binası önünde bulunan Konak Alt Geçidi'ni su bastı. Araçların birçoğu su birikintilerinde zorlukla ilerlerken bazıların ise su da kaldığı görüldü. İtfaiye ekipleri suyu boşaltmak için su pompalarıyla müdahale etti. Güzelyalı ve Mithatpaşa caddelerinde çok sayıda ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi. Buralarda da yollar sel suyuyla doldu.

Karşıyaka ilçesinde de sağanak nedeniyle sel ve su baskınları meydana geldi. Kent içi ulaşımda önemli noktalar arasında yer alan, aynı zamanda İzmir-Çanakkale kara yolu da olan Anadolu Caddesi'nde yolun su dolması nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi. Yol çevresindeki alanlara park edilmiş araçlar sular içinde kaldı. Cemal Gürsel Caddesi'nde de yoğun su birikintisi görüldü.

Bayraklı'da da su baskınları meydana geldi. İZBAN hattı kenarındaki yollar sel suyuyla doldu. Trafik olumsuz etkilendi. Yamanlar Mahallesinde bazı evlerde su baskınları görüldü.

Bornova ilçesinde bazı sokakları sel bastı. Araçlar sel suyu içinde kaldı.

Karaburun ilçesinde bazı evleri su bastı.

İZBAN seferleri durdu

Öte yandan İZBAN, şiddetli yağış nedeniyle Turan-Halkapınar arasındaki tren seferlerinin geçici olarak durduğunu, Kemer-Gaziemir arasında ise tek hat üzerinden seferlerin yapıldığını duyurdu.

"İzmir adeta afete maruz kaldı"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medyada yaptığı açıklamada İzmir'in gece başlayan ve şiddetini artıran olağanüstü yağışla adeta afete maruz kaldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İlçelerimizin ardından merkezde de dereler taştı. Ekiplerimiz gece boyu teyakkuzdaydı, şu an da görevinin başında. Zorunlu olmayan hemşehrilerimizin sabah trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz. Çok şiddetli yağmurda Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzısıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya derelerinde yer yer taşmalar var. Bu yüzden bazı cadde ve sokaklar olumsuz etkileniyor. Tüm ekiplerimiz görev başında. Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasın."