Sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu - Yolda kalan araçlar ve cadde üzerindeki kayık - Son Dakika

Anadolu Caddesi üzerindeki araçlar

Cadde üzerindeki kayık

Polislerin bir aracı itmesi

Sudan zarar gören araç içi

Su baskınından zarar gören kuş kafesleri ve kuşlar

Sağanak sonrası oluşan sel

Bir otobüs tarafından su içinde kalan bir aracın itilmesi

Çekici üzerindeki vatandaşlar İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan ve kentin ana arterlerinden Anadolu Caddesi üzerinde çok sayıda araç yolda kaldı. Polis ekipleri vatandaşa yardım etti. Cadde üzerinde bulunan küçük kayık ise dikkati çekti.