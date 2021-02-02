Sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu - Yolda kalan araçlar ve cadde üzerindeki kayık - Son Dakika

Sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu - Yolda kalan araçlar ve cadde üzerindeki kayık
02.02.2021 12:49
Anadolu Caddesi üzerindeki araçlar Cadde üzerindeki kayık Polislerin bir aracı itmesi Sudan zarar gören araç içi Su baskınından zarar gören kuş kafesleri ve kuşlar Sağanak sonrası oluşan sel Bir otobüs tarafından su içinde kalan bir aracın itilmesi Çekici üzerindeki vatandaşlar İZMİR -...
Anadolu Caddesi üzerindeki araçlar
Cadde üzerindeki kayık
Polislerin bir aracı itmesi
Sudan zarar gören araç içi
Su baskınından zarar gören kuş kafesleri ve kuşlar
Sağanak sonrası oluşan sel
Bir otobüs tarafından su içinde kalan bir aracın itilmesi
Çekici üzerindeki vatandaşlar İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan ve kentin ana arterlerinden Anadolu Caddesi üzerinde çok sayıda araç yolda kaldı. Polis ekipleri vatandaşa yardım etti. Cadde üzerinde bulunan küçük kayık ise dikkati çekti.
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