Sağanak sele neden oldu (1) - Son Dakika
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Sağanak sele neden oldu (1)

6 saat önce

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, sele neden oldu.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, sele neden oldu.

İlçede etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle Aladağlar'dan gelen sel suları, dere yataklarının taşmasına neden oldu.

Ulupınar Mahallesi ve Kapuzbaşı Mahallesi arasında kalan bazı yerleşim yerleri sular altına kaldı. Mahalle yolları ile bazı işletmeler, evlerin bahçeleri, kameriyeler taşkınlar nedeniyle çamur, kum ve dağdan gelen kaya parçalarıyla doldu.

Yahyalı Belediyesi ekipleri sele iş makineleriyle müdahale etti.

Mahalle sakinlerinden Ali Gülfişan, ilçede zaman zaman su taşkınları yaşandığını belirterek, "Sağanak 3 saat etkili oldu ve pansiyonumun bir bölümü selden zarar gördü. Eğer yağış biraz daha devam etseydi büyük bir afet yaşanabilirdi." dedi.

Jandarma ve kaymakamlık ekipleri de ilçede güvenlik tedbiri aldı.

Sağanak sele neden oldu (1)

Aladağlar, Kayseri, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:41 Kaynak: AA
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