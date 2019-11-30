Son Dakika Haberleri: Sağanak sonrası araçlar göle dönen yolda mahsur kaldı
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Sağanak sonrası araçlar göle dönen yolda mahsur kaldı

6 saat önce

İstanbul'da beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde etkili oldu.

İstanbul'da beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde etkili oldu. İstanbul'un Anadolu Yakası'nı birden etkisi altına alan sağanak yağışta yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Pendik ilçesi Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Etkili olan sağanak sonrası göle dönen yolda iki otomobil mahsur kaldı. Araçlar içerisinde bulunan toplam 4 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Ekiplere bağlı kurtarıcı aracıyla göle dönen yoldaki otomobiller de mahsur kalanları kurtarmaya gelen ekipler, kendi çabalarıyla çıkan kişileri güvenli bölgeye çekerek araçları suyun içerisinden çıkarttı. Yolun göle dönmesine neden olan su birikintisi yaklaşık üç saatlik bir çalışmayla temizlenirken itfaiye erleri de araçların birikintiye girmesine izin vermedi. Yaklaşık bir metrelik su birikintisinin içinde kalan otomobillerde maddi hasar oluştu.

MOTORLU KURYELERİN ZOR ANLARI

Bir anda bastıran yağmur da otomobiller kadar motosiklet sürücüleri de zor anlar yaşadı. Yağmurun ortasında kalan motosikletli kurye, "Vallahi ne olsun, hava kötü yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Motorcuyuz bir de yollar belli" derken bir diğer motosiklet sürücüsü, "İstanbul'u sel götürüyor şu an, vallahi gördüğün gibi ağabey az önce yolda kaldım. Orada saplandım kaldım, durum bu" ifadelerini kullandı.

Sağanak sonrası araçlar göle dönen yolda mahsur kaldı

Anadolu Yakası, İstanbul, İtfaiye, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:40 Kaynak: İHA
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