KASTAMONU - Sağanak sonrası çökme yaşanan Kastamonu-Ankara kara yolunda çalışma yapılıyor - Son Dakika
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KASTAMONU - Sağanak sonrası çökme yaşanan Kastamonu-Ankara kara yolunda çalışma yapılıyor

29.06.2022 12:33

Kastamonu'da etkili olan sağanak nedeniyle oluşan taşkın sonucu zarar gören Kastamonu-Ankara kara yolunda çalışma yürütülüyor.

Kastamonu'da etkili olan sağanak nedeniyle oluşan taşkın sonucu zarar gören Kastamonu- Ankara kara yolunda çalışma yürütülüyor.

Kentte 27 Haziran'da yaşanan sağanak nedeniyle Karasu Çayı'nın taşması sonucu Kastamonu-Ankara kara yolunda, Çatören mevkisinde çökme meydana gelmişti.

Ulaşımın tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı yolda Karayolları ekipleri, onarım çalışması başlattı.

Ekipler, çöken yerleri taş ve kayalarla dolduruyor.

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Sağanak nedeniyle taşan çay, Kastamonu-Ankara kara yolunda çökmeye yol açtı Sağanak nedeniyle taşan çay, Kastamonu-Ankara kara yolunda çökmeye yol açtı Kastamonu-Ankara kara yolunun bir bölümü, Karasu Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çöktü Kastamonu-Ankara kara yolunun bir bölümü, Karasu Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çöktü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Sağanak sonrası çökme yaşanan Kastamonu-Ankara kara yolunda çalışma yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: KASTAMONU - Sağanak sonrası çökme yaşanan Kastamonu-Ankara kara yolunda çalışma yapılıyor - Son Dakika
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