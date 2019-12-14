Sağanak sonrası dere taştı, evde mahsur kalan aile kurtarıldı - Son Dakika
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Sağanak sonrası dere taştı, evde mahsur kalan aile kurtarıldı

7 saat önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu evde mahsur kalan 5 kişilik aileyi jandarma ekipleri kurtardı.

Sağanak sonrası dere taştı, evde mahsur kalan aile kurtarıldı, System.String[]

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu evde mahsur kalan 5 kişilik aileyi jandarma ekipleri kurtardı. Meyve bahçeleri ve tarım arazilerinin su altında kaldığı bölgeye giden bir itfaiye aracı da toprak yolun çökmesi nedeniyle yan yattı.

Serik'e bağlı Alacami Mahallesi Hacıhasanlar mevkisinde sağanak sonrası su seviyesi yükselen Çakallık Deresi taştı. Taşan suların evlerine dolması nedeniyle Ramazan (74), Dudu (57), Ahmet (32), Gülsüm Nur (16) ve Türkan Alice (30) ailesi mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri aileyi tahliye etti. Bölgedeki bazı meyve bahçeleriyle tarım arazileri de su altında kaldı.

GRUP YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Çandır Mahallesi Üçtepeler mevkisindeki derenin yağmur nedeniyle taşması sonucu da Pınarcık, Karıncalı, Berendi, Büğüş ve Zırlankaya mahallerini bağlayan grup yolu su altında kaldı. Bazı araçların kaldığı yolda ulaşımda aksamalar meydana geldi.

İTFAİYE ARACI YOLDA MAHSUR KALDI

Diğer yandan Alacami Mahallesi'nde mahsur kalan aileyi kurtarmak için bölgeye sevk edilen itfaiye aracı da grup yolundaki su taşkını nedeniyle yolda kaldı. Toprak yolun bir kısmının çökmesi nedeniyle yan yatan itfaiye aracı ekiplerin çalışması sonrası kurtarıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:07 Kaynak: DHA
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