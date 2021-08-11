Sağanak sonrası dereler taştı, dükkanlar tehlikeyle karşı karşıya kaldı - Son Dakika

Sağanak sonrası dereler taştı, dükkanlar tehlikeyle karşı karşıya kaldı

Karabük'te sağanak yağış sonrası taşan dereler korkuttu

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle taşan dereler dükkanları tehlikeye atarken, masa ve sandalyeler sulara teslim oldu.

Dün gece itibariyle etkili olan sağanak yağış Karabük'te hayatı olumsuz etkiledi. Safranbolu ilçesinde bulunan Gizli Cennet Dereköy Dizdar Taş Değirmeni ile Bulak Mencilis Mağarasının yanında bulunan dere yatakları yağışların şiddetini artırması sonucu taştı. Taş değirmeninde bulunan restoranın masa ve sandalyeler derenin taşmasıyla sulara kapıldı. Restoran çalışanları geride kalan malzemeleri güvenilir alana taşıdı. Alanda bulunan bir köprü de sel nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İşletme sahibi Alaattin Dizdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Akşam gayet sakindi hava. Böyle bir sel olacağı aklımıza gelmedi. Masa ve sandalyelerimizi götürdü. Başka bir hasarımız yok çok şükür" diye konuştu.

Deredeki suyun geçtikçe yükseldiğini belirten Dizdar, "Kurtarabildiğimiz malzemeleri daha yukarı alıyoruz. Binalara zarar verir mi bilmiyoruz" dedi.

Türkiye'nin 4'üncü büyük mağarası olan Bulak (Mencilis) Mağarası da taşkınlıkların yaşandığı bölgelerden biri oldu. Meydana gelen sel nedeniyle mağara ile bağlantıyı sağlayan yol, çöktü. Taşan dere nedeniyle bölgede bulunan dükkanları da su bastı.

Olayla ilgili bilgi veren mağaranın işletmecisi Eyüp Bahçeci, gece saatlerinde başlayan şiddetli sağanak sonrası mağaraya girişin kapandığını aktardı.

Suyun yönünü değiştirebilmek amacıyla bentler kurduklarını ifade eden Bahçeci bentler sayesinde suyu dere yatağına doğru ilettiklerini dile getirdi.

Öte yandan kent genelinde sağanak yağış devam ediyor.