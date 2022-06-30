Niğde'de sağanak sonrası dereler taştı, evler sular altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Niğde'de sağanak sonrası dereler taştı, evler sular altında kaldı

30.06.2022 20:57

Niğde'de sağanak sonrası dereler taştı, evler sular altında kaldı NİĞDE - Niğde'de sağanak yağış sonrası dereler taştı.

Niğde'de sağanak sonrası dereler taştı, evler sular altında kaldı

NİĞDE - Niğde'de sağanak yağış sonrası dereler taştı. Sel suları nedeniyle birçok ev sular altında kaldı.

Niğde Merkeze bağlı Dündarlı Kasabası'nda öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle kasaba içerisinde bulunan dereler taştı. Taşkınla birlikte meydana gelen sel, kırsal bölgedeki bazı evlere ve tarım arazilerine zarar verdi.

Bir vatandaşın bahçesindeki otomobil sel sularının içerisinde kaldı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Yenice'de dereler taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı Yenice'de dereler taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı Son dakika haberi: Selle dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı Son dakika haberi: Selle dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de sağanak sonrası dereler taştı, evler sular altında kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:57 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya konusunda Rusya'yı uyardı
20:31 Otomobil taşıyan tır viyadükten uçtu: 1 kişi yaralandı
20:11 Başkentte yaşanan selde bir kişi yaşamını yitirdi, kayıp bir kişi için çalışmalar sürüyor
18:11 CHP Elazığ İl Başkanı Duran: Nehre akan bir siyanür var
17:35 Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezleri çalışanları 2 gün iş bıraktı
19:00 Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi
18:53 Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Asgari ücret 6 bin 391 liranın altında kalmasın
18:12 Bayern Münih teknik direktörü Nagelsmann'ın muhabir Wurzenberger ile gizli ilişki yaşadığı ortaya çıktı! Genç kadın görevinden alındı
17:50 Erdoğan, "Teröristler iade edilmezse ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Verilen söz yerine gelecek, sözü tutulmazsa Erdoğan'a da hesabını sor
17:23 Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 21:13:28. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde'de sağanak sonrası dereler taştı, evler sular altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement