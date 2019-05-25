Son Dakika Haberleri: Sağanak sonrası ekipler seferber oldu

Sağanak sonrası ekipler seferber oldu

1 saat önce

Samsun'da dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur dolayısıyla İlkadım Belediyesi ekipleri seferber oldu.

Sağanak sonrası ekipler seferber oldu, System.String[]
Samsun'da dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur dolayısıyla İlkadım Belediyesi ekipleri seferber oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak, Samsun'da hayatı felç etti. Şiddetli yağmur nedeniyle İlkadım ilçesinde bazı yollar dereye dönerken, çok sayıda iş yerini su bastı. İlkadım Belediyesi de tüm birimleriyle alarma geçti. Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğüne ait belediye ekipleri, sahadaki tespitler ve vatandaşlardan gelen ihbarlarla yağış sonrası bazı sokak ve caddelerde oluşan olumsuzluklara müdahale etti. Belediye ekipleri, yol ve sokaklarda oluşan çamur ve yağmur sularının getirdiği molozları da temizleyerek yolları halkın kullanımına açtı.

Akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağışın hayatı olumsuz etkilememesi için ilçenin muhtelif yerlerinde yaşanan su baskınlarına ekiplerin hızlı bir şekilde müdahalede edildiğini söyleyen İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Recep Aslan, bütün ihbarları değerlendirip vatandaşlara ulaştıklarını söyledi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:49 Kaynak: İHA
İlkadım, İlkadım Belediyesi, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç İşçinin Cansız Bedeni, Çalıştığı Fabrikanın Atık Su Kuyusunda Bulundu Müge Anlı'da, Ecrin'in Amcasının Ensest İçerikli Cinsel Film İzlediği Ortaya Çıktı Beykoz'da araçlar su birikintisinde mahsur kaldı Dünyanın En Zor Mesleklerinden Olan Su Altı Kaynakçılarının Aylık Kazancı 10 Bin Lira

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 17:29:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağanak sonrası ekipler seferber oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]