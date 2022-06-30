Sağanak yağmur akşamüzeri kent genelinde etkili olmaya başladı. Aralıksız bir şekilde devam eden yağış sonrası yollar göle dönerken merkez ilçeye bağlı Cumayanı köyünde bazı evlerin giriş katları sular altında kaldı.

Kaynak: İHA

Karabük, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sağanak sonrası evlerin giriş katlarını su bastı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.