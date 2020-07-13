Sağanak sonrası gelen sel Rize-Erzurum karayolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika

Sağanak sonrası gelen sel Rize-Erzurum karayolunu ulaşıma kapattı

Sağanak sonrası gelen sel Rize-Erzurum karayolunu ulaşıma kapattı Rize'de etkili olan şiddetli yağışın ardından İkizdere Deresi taşarken, derenin getirdiği kaya parçaları Rize-Erzurum karayolunu ulaşıma kapattı.

Sağanak sonrası gelen sel Rize- Erzurum karayolunu ulaşıma kapattı

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RİZE - Rize'de etkili olan şiddetli yağışın ardından İkizdere Deresi taşarken, derenin getirdiği kaya parçaları Rize-Erzurum karayolunu ulaşıma kapattı.

Rize'nin İkizdee ilçesinde sabah şiddetli yağışın etkisini artırması üzerine İkizdere Deresinde taşarak yola aktı. Bölgedeki tarım arazileri ile bazı dükkanlar zarar görürken yol kenarında park halinde bulunan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Derenin getirdiği ağaç ve kaya parçaları nedeni ile Rize - Erzurum karayolu ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak, yolu trafiğe kapattı. İkizdere belediye başkanı Hakan Karagöz yoğun yağış alan bir bölge olduklarını belirterek, "4 tane tali dereden ve ırmaklardan yoğun bir sel taşkını yaşadık. Can kaybımız yok gelen mala gelsin diyoruz. Şuan bütün ekipler sahada 3-4 saat içinde yolu kontrollü bir şekilde açmayı planlıyoruz" dedi.

İkizdere, Erzurum, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:56 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sağanak sonrası gelen sel Rize-Erzurum karayolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
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