Sağanak sonrası Maltepe D-100'de zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi, trafik kuyruğu oluştu - Son Dakika
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Sağanak sonrası Maltepe D-100'de zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi, trafik kuyruğu oluştu

10.07.2022 12:40

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası D-100 Karayolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan yolda uzun trafik kuyruğu oluştu. Kazada yaralanan vatandaşlarsa hastaneye kaldırıldı. Araçlarn çekiciyle çekilmesi sonrası yol trafiğe tekrar açıldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur sonrası D-100 Karayolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Vatandaşların kazayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 vatandaş tedbiren ambulans ile çevredeki hastaneye kaldırıldı.

YOL TEMİZLENİNCE TRAFİK TEKRAR AÇILDI

Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların kenara çekilmesi ile 3 şeritlik karayolunun 1 şeridi trafiğe açıldı. Kaza yapan araçların çekici ile karayolundan çekilmesi ve belediye ekiplerinin yolu temizlemesi üzerine D-100 Karayolu tekrardan trafiğe açıldı.

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Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sağanak sonrası Maltepe D-100'de zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi, trafik kuyruğu oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağanak sonrası Maltepe D-100'de zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi, trafik kuyruğu oluştu - Son Dakika
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