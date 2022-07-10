Sağanak sonrası Maltepe D-100'de zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi, trafik kuyruğu oluştu

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur sonrası D-100 Karayolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Vatandaşların kazayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 vatandaş tedbiren ambulans ile çevredeki hastaneye kaldırıldı.

YOL TEMİZLENİNCE TRAFİK TEKRAR AÇILDI

Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların kenara çekilmesi ile 3 şeritlik karayolunun 1 şeridi trafiğe açıldı. Kaza yapan araçların çekici ile karayolundan çekilmesi ve belediye ekiplerinin yolu temizlemesi üzerine D-100 Karayolu tekrardan trafiğe açıldı.