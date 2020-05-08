Sağanak sonrası Oltu Çayı'nın debisi yükseldi - Son Dakika

ERZURUM'un Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayı'nın sağanak sonrası debisi yükseldi. Çayın taşkın ve sele yol açmaması vatandaşları mutlu etti.

Çoruh Nehri'ni besleyen önemli sulardan biri olan Oltu Çayı'nın debisi, yağmur sonrası yükseldi. İlçe merkezinden geçen çayın akışını izleyen vatandaşlar, bu senenin bereketli geçeceğini belirtti. Nadrettin Macit, "Allaha şükürler olsun bol bol yağmur yağıyor. Herhangi bir felaket olmadan güzel memleketimiz yeşilleniyor, bunun sevincini yaşıyoruz. İnşallah yaz aylarında da bu bereketli günleri görürüz" dedi. Vatandaşlardan Ayhan Özden ise, "Oltu Çayı'nı çok gür ve coşkulu akarken görüyoruz. Debisi artan çaydaki pislikler de temizlendi. Ayrıca yağış sonrası taşkın ve sel olmadığı için seviniyoruz" diye konuştu.