Sağanak sonrası oluşan çamurlu su denizin rengi değiştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağanak sonrası oluşan çamurlu su denizin rengi değiştirdi - Son Dakika

Sağanak sonrası oluşan çamurlu su denizin rengi değiştirdi

6 saat önce

Antalya'da sağanak nedeniyle çamurlu suyun aktığı denizin rengi değişti.

Antalya'da sağanak nedeniyle çamurlu suyun aktığı denizin rengi değişti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle dev dalgaların oluştuğu Konyaaltı Sahili'nde yağmur sularıyla gelen çamur denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

Bazı vatandaşlar yüksek dalgalar ve rengi kahverengiye dönen denizle fotoğraf çektirdi.

Sahilde yürüyüş yapanlardan Cansın Satan, Antalya'ya gezmek için geldiğini, havanın düne göre daha iyi olduğunu söyledi.

İlk defa denizin üç renkte olduğunu gördüğünü belirten Satan, "Güzel havanın tadını çıkarmak için sahile geldim. Denizde kahverengi, turkuaz ve mavi renklerle bir cümbüş oluşmuş. Bunu daha önce hiç görmemiştim." dedi.

Sağanak sonrası oluşan çamurlu su denizin rengi değiştirdi

Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:29 Kaynak: AA
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