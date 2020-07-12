Sağanak sonrası oluşan sel anı görüntülendi - Son Dakika

Sağanak sonrası oluşan sel anı görüntülendi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sağanak sonrası oluşan sel anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sağanak sonrası oluşan sel anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı

İlçeye bağlı Molaşakir köyü Tarlacık mezrasında öğleden sonra etkili olan sağanak sele dönüştü.

Yeni tip koronaviüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanan mezrada bulunan vatandaşlar, güvenlik güçlerinin uyarısı sonucu hızla bölgeden uzaklaştı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bir büyükbaş hayvanın telef olduğu selde bazı ekili alanlar da zarar gördü.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, selin ardından mezrada hasar tespit çalışması yapıldı.

Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 19:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağanak sonrası oluşan sel anı görüntülendi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:35 Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu 00:16 Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler 00:07 Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı 23:53 Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı 23:20 Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti: İçeriden bize inanmayanlara selam olsun 23:19 Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor 22:30 İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı 22:30 Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi tutuklandı 22:09 Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:05 Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 17:33 Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
00:35
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
00:16
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı
00:07
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
23:53
Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti: İçeriden bize inanmayanlara selam olsun
23:20
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
23:19
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
22:30
Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi tutuklandı
22:30
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 01:25:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağanak sonrası oluşan sel anı görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]