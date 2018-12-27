Son Dakika Haberleri: Sağanak Sonrası Su Birikintisine Girip, Olta Attı

Sağanak Sonrası Su Birikintisine Girip, Olta Attı

55 dakika önce

ADANA'da dünkü sağanak sonrası kentte bazı bölgeleri su basarken, yağış sonrası oluşan su birikintisinin içine girerek olta atan kişinin görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

Sağanak Sonrası Su Birikintisine Girip, Olta Attı, System.String[]
ADANA'da dünkü sağanak sonrası kentte bazı bölgeleri su basarken, yağış sonrası oluşan su birikintisinin içine girerek olta atan kişinin görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde dün kentteki sağanak sonrası su baskınları meydana geldi. Mahallede bazı okul ve iş yerlerini su basarken, sokaklar da suyla doldu. Bir kişinin su birikintisinin içine girerek oltayla balık tutmaya çalıştığı görüntüler ise sosyal medyada ilgi çekti. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:33 Kaynak: DHA

Merkez, Adana, Güncel
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