- Sağanak sonrası sular altında kalan Akyurt'ta yaralar sarılıyor

ANKARA - Başkentte etkili olan sağanak yağış sonrası Akyurt'ta Tatar Deresi'nin taşması sonucu ilçede birçok yer sular altında kaldı. Bugün ilçede su tahliye ve temizleme çalışmaları devam ediyor.

Ankara'nın Akyurt ilçe merkezinde sağanak yağmur yağışı etkili oldu. İlçede bulunan Tatar Deresinin taşması sonucu bölgede birçok yer sular altında kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, Akyurt Belediyesi ve çevre ilçe belediyelerden çok sayıda ekip ilçede su tahliye ve temizlik çalışmaları yürütüyor.

İlçe merkezine pazar alışverişi için geldiklerini ve sağanak yağışa kapıldıklarını aktaran mağdur Ali Gümüş, "Pazar alışverişi için merkezdeki pazar alanına geldik. Buradaki derenin taşması sonucu, 15-20 dakika içerisinde aracın tavanına kadar su doldu. Dün gece saatlerine kadar aracın kurtarılmasını bekledik. Şimdi de hasar tespiti için geldiler. Şu anda araç çalışmaz halde" ifadelerine yer verdi.

(OHÖ -BC-BA-Y)