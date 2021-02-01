Sağanak sonrası yol kapandı - Son Dakika

Sağanak sonrası yol kapandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini arttırdı. Kırklareli- Kofçaz kara yolunun Kırklareli'nden gidiş şeridi yaşanan yoğun su birikintisi sebebiyle yol ulaşıma kapandı.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesine ulaşım sağlayan kara yolunda tarlalardan gelen su nedeniyle yolda taşkın meydana geldi. Kırklareli Kofçaz kara yolunun, Kırklareli gidiş şeridi üzerinde yaşanan taşkın nedeniyle yol 3, 4 saatlik ulaşıma kapandı.

Yolda mahsur kalan araçların yardımına İtfaiye ekipleri koştu.

Karayolları Şube Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle yol ulaşıma açıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre kentte yağışın Çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor.