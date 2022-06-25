Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün uyarılarının ardından Karabük ve ilçelerinde iki gündür sağanak yağmur etkili oluyor. Yenice ilçesine bağlı Şirinköy Köyü'nde aralıksız devam eden yağış derelerdeki su seviyesini yükseltti. Hayatı olumsuz etkileyen yağışla beraber su basan bahçelerdeki ürünler zarar gördü. Öte yandan Şirinköy - Hasankadı karayolunda menfezlerin tıkanması sonucu göle dönen yollarda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Suyun getirdiği çakıl, taş kısa süreli trafiği ulaşıma kapatırken, karayolları ekipleri bölgede temizleme çalışması yaptı.

Kaynak: İHA

Karabük, Yenice, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sağanak sonrası yollar göle döndü, bahçeler zarar gördü - Son Dakika

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