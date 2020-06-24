Sağanak sonucu 500 dönüm ekili arazi zarar gördü - Son Dakika

Sağanak sonucu 500 dönüm ekili arazi zarar gördü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sağanak nedeniyle çayın taşması sonucu ekili arazilerde zarar oluştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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