Sağanak sonucu oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi - Son Dakika
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Sağanak sonucu oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

6 saat önce

Sağanaktan ve sahilden görüntü Belediye ekiplerinin çalışması Muğla'da sağanak sonucu oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak etkili oldu.

Sağanaktan ve sahilden görüntü

Belediye ekiplerinin çalışması Muğla'da sağanak sonucu oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak etkili oldu.

Marmaris'te sağanakla derelerden gelen su, denizin rengini değiştirdi. Derelerdeki çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde deniz, kahverengiye döndü.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, üç elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tepe Mahallesi'nde kanal taşması nedeniyle üç evin bahçesini su bastı. Belediye ekipleri dere ağızlarında iş makineleriyle temizlik yaptı.

Ağaçta kalan bir kedi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte ilçe merkezinde metrekareye 146 kilogram yağış düştü.

Sağanak sonucu oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

Marmaris, İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:38 Kaynak: AA
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