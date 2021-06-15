Sağanak sonucu su baskınları yaşanan Düzce'de hasar tespiti yapıldı - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, sağanak sonucu derelerin taşması ile su baskınları yaşanan, iki de kullanılmayan evin yıkıldığı bölgede hasar tespiti yapıldı.
Gece saatlerinde metrekareye 102 metreküp yağış düşen ilçede, denizle birleşen iki derenin taşması sonucu taşkın meydana gelen mahallelerde çalışma yürütüldü.
Akçakoca Belediyesi ve İl AFAD Müdürlüğü ekiplerince bölgede yapılan incelemeler tamamlandı.
Evlerin su bastığı bölge drone ile görüntülendi.
Kaynak: AA
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