Sağanak su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
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Sağanak su baskınlarına neden oldu

6 saat önce

Bolu'nun Tepecik Mahallesi'nde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Bolu'nun Tepecik Mahallesi'nde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Kent merkezinde gece başlayan sağanak sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Sanak nedeniyle Tepecik Mahallesinde bulunan Gücük Deresi taştı. Derenin taşmasıyla birlikte mahallede bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Mahallede bulunan cadde ve sokaklar adeta dere yatağına döndü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.

Su baskını sonucu evlerin içerisi ve bahçeleri adeta gölete döndü. Vatandaşlar kendi imkanları ile suyun daha fazla zarar vermesini engellemeye çalıştı.

İtfaiye ekipleri ev ve iş yerlerini basan suların tahliyesi için çalışmasını sürdürüyor.

İş makinesi ile suyun yönü değiştirildi

Tepecik Mahallesi'nde çok sayıda ev ve iş yerini basan suyun mahallede daha fazla zarara neden olmaması için iş makinası ile derenin taşan yerleri temizlenerek suyun mahalleye akışı engellendi.

Su baskınları sonucu mağdur olan mahalle sakinleri, bir anda mahalleyi suyun bastığını, her yerin gölete döndüğünü, kendi imkanları ve itfaiyenin yardımı ile suyu tahliye etmeye çalıştıklarını, çok sayıda evin suyla dolduğunu ve giremediklerini söyledi.

Öte yandan Bolu merkeze bağlı Ömerler Köyünde de sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.

Sağanak su baskınlarına neden oldu

Tepecik, İtfaiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:06 Kaynak: AA
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