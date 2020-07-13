Sağanak su baskınlarına neden oldu - Son Dakika

Sağanak su baskınlarına neden oldu

Van'ın Erciş ve Bitlis'in Tatvan ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yeri ve evler su altında kaldı, tarım arazileri zarar gördü.

Van'ın Erciş ve Bitlis'in Tatvan ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yeri ve evler su altında kaldı, tarım arazileri zarar gördü.

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Erciş ilçesine bağlı Kırkpınar ve Çetintaş köyünde sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı.

Köylerdeki bazı ev ve ahırlarda su baskınına yol açan taşkın, ekili tarım arazilerine de zarar verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri, çalışma başlattı.

Bitlis

Tatvan ilçesinde de derenin taşması sonucu Karşıyaka ve Kale mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Bölgede incelemelerde bulunan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani gazetecilere yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle dağdan gelen toprak ve kayaların derede taşkına neden olduğunu söyledi.

Su baskının bölgedeki birçok ev ve iş yerine hasar verdiğini belirten Geylani, "Şu an herhangi bir can kaybı yok. Hasar tespit çalışmalarına başladık. AFAD, DSİ ve belediye ekiplerimiz sahada çalışıyor. Bu olayların bir daha yaşanmaması için tedbirleri alıyoruz. 4 iş yeri ve tahmini 30 evde hasar mevcut." bilgisini verdi.

Tatvan, Erciş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağanak su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
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